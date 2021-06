Dans le podcast Minute Papillon!, on parle de sports, à quelques jours de l' Euro de football et des Jeux olympiques de Tokyo. On explore la domination de certains pays dans quelques sports particuliers. Pourquoi Cuba brille-t-il en boxe, quand les Etats-Unis règnent-ils sur le basket ? Pourquoi et comment la Chine a construit son hégémonie sur le tennis de table, le badminton et le plongeon, quand les Pays Bas sont les rois du patinage de vitesse ?

Culture de la boxe à Cuba

Pour quelles raisons la France est-elle devenue si forte en handball et à l’épée ? Que cela rapporte-t-il, pour un pays, de dominer une discipline ? Comment implante-t-on un sport « star », comme le judo au Japon, ou la luge en Allemagne ? Pour y répondre, Guillaume Evin, journaliste, auteur, qui publie ce mercredi Petites histoires de domination sportive aux éditions du Rocher (17,90 euros).

Un ouvrage dans lequel on découvre les causes historiques, politiques et culturelles des hégémonies de la natation artistique en Russie, du water-polo en Hongrie ou du squash en Egypte. L’auteur revient sur les choix stratégiques et les moyens des fédérations pour perpétuer ces dominations sportives qui leur assurent, parfois, à moindres frais, une place parmi les nations.

«Le sport est une terre d'affrontements»

«Pour exister pacifiquement dans le concert des nations, les pays disposent de plusieurs leviers. Ils peuvent envoyer des hommes sur Mars, découvrir des vaccins, gagner des prix Nobel, remporter des Oscars, et évidemment, glaner des médailles dans les grandes compétitions. Le sport est une terre d'affrontements pour tous ces pays», rappelle l'auteur dans cet épisode.

Toutes les explications et les anecdotes de Guillaume Evin sont à écouter, gratuitement, dans le podcast ci-dessus.

Minute Papillon ! est un podcast original de 20 Minutes. Vous pouvez vous abonner gratuitement et l’écouter sur toutes les applications et plateformes d’écoute en ligne, comme Apple podcast, Spotify, Deezer, Podcast addict… N’hésitez pas à nous évaluer avec des petites étoiles. Pour nous contacter, nous poser une question : audio@20minutes.fr