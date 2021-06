PODCAST Dans notre rendez-vous « Tout Sexplique », Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue, revient sur la fellation, acte sexuel diversement appréhendé par celles et ceux qui la pratiquent

Dans ce nouvel épisode de « Tout Sexplique », le podcast qui interroge la sexualité et la société, nous échangeons sur la fellation avec Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue, qui a publié La sexualité décomplexée ( Flammarion, 2015). Dans son ouvrage, l’autrice questionne : la fellation, quand elle est consentie, représente-t-elle un acte sexuel « simple et normal » ?

Dans cet épisode, Catherine Blanc revient sur la diversité dans l’appréciation, voire l’appréhension de cet acte : « De quelle simplicité parle-t-on, simplicité technique, psychique ? Et de quelle normalité ? Par rapport à quoi ? La morale, les considérations du plus grand nombre, les attendus pulsionnels physiques, psychiques, ou ce que l’on suppose les attentes… de l’autre ? ». Catherine Blanc estime également que « la fellation, tant elle contraint à un face-à-face avec le sexe de l’homme et réveille tout l’imaginaire féminin et les défiances à son égard, n’a rien d’anecdotique. »

La psychanalyste rappelle que « la fellation raconte nos histoires personnelles », ajoutant : « nous sommes dans la liberté d’y trouver quelque chose d’amusant, de joyeux, ou au contraire quelque chose d’extrêmement violent [pour celle ou celui qui offre ou reçoit cet acte] ». Toutes les réponses de Catherine Blanc sont à écouter dans cet épisode ci-dessus.

