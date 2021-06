C’est l’heure de la finale de Koh-Lanta. Des millions de fidèles, (5,60 millions la semaine dernière, pour l’épreuve de l’orientation) attendent le dénouement de la saison des Armes secrètes, diffusé ce vendredi. Qui sera le gagnant ou la gagnante de cette édition ? Le suspense est à son comble, et les avis défilent sur les conversations WhatsApp. Bref. On veut savoir.

Parce que Koh-Lanta fête ses 20 ans cette année, parce que Koh-Lanta représente la compétition télévisée phare de la chaîne, 20 Minutes, comme média national généraliste, travaille sur cette émission depuis ses débuts. Avant d’accorder, année après année, un traitement éditorial de plus en plus important.

Pourquoi le choix des « lives », ces articles mis à jour en temps réel, pour suivre le déroulement d’une émission télé diffusée sur un autre média ? Comment écrire les articles, les messages sur les réseaux sociaux, pour que celles et ceux qui n’ont pas vu l’émission en direct ne soient pas «spoilés» ? Comment aborde-t-on les questions de société dans ce jeu (sexisme, représentations des personnes LGBTQIA +…) ? Les journalistes en lien avec TF1 ont-ils des informations secrètes sur le dénouement de la compétition ?

Comment traiter un jeu télé ?

Dans notre podcast « Minute Papillon ! », on entre dans les coulisses de notre rédaction avec Benjamin Chapon, chef de service à 20 Minutes. Le journaliste revient dans cet épisode sur l’importance de cette émission, le traitement éditorial, les journalistes qui travaillent sur ce programme. Mais aussi la sympathie pour certains candidats et candidates, et quelques anecdotes à écouter ci-dessus…

