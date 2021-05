Dans notre podcast Minute Papillon !, on parle aujourd’hui d’aventures et de compétition. Au bout d’une trentaine de jours de défis en tous genres, les aventuriers de Koh-Lanta, en Polynésie française, ne sont plus tout à fait en forme. Ils s’apprêtent pourtant à affronter l’un des challenges les plus difficiles du jeu : l’épreuve d’orientation. Dans cette « première » finale, diffusée ce vendredi, cinq candidats encore en lice. Et il faudra terminer à l’une des trois premières places pour se qualifier à l’épuisante épreuve des poteaux, diffusée le 4 juin…

Pourquoi l’épreuve d’orientation est la plus difficile ?

Pourquoi l’épreuve d’orientation dans Koh-Lanta est-elle, peut-être, plus ardue que celle des poteaux ? Qui sont les candidats et candidates, et quelles sont leurs chances ? Clément Rodriguez, journaliste au service « Culture » de 20 Minutes, qui suit ce programme pour notre média, vous en dit plus dans cet épisode de Minute Papillon !

Notre journaliste détaille la spécificité de cette épreuve, des anecdotes savoureuses, les stratégies employées par les uns et les autres dans ce jeu. Il revient enfin sur cette saison, marquée par les « armes secrètes ». Toutes les réponses, à écouter dans le lecteur ci-dessus.

