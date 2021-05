C'est le jour de « La Bulle », le rendez-vous de notre podcast Minute Papillon ! dans lequel on parle de nous, de soi. On échange dans cet épisode avec l’artiste vidéaste Irvin Anneix à propos des journaux intimes adolescents. Depuis 2013, le jeune homme a collecté environ 5.000 écrits, principalement via les communautés d’écrivains sur les réseaux sociaux, pour son projet transmédia « Mots d'ados ». Il a notamment fait lire des messages, par d’autres ados, face caméra, et en a tiré un film et diverses vidéos diffusées sur YouTube et sur son site internet.

Un livre, Mots d’ados, une collection de journaux intimes d’adolescents, documenté de reproductions d’écrits, de lettres, de dessins, de photos et de captures écran, a été récemment publié aux éditions Hoëbeke (16,90 euros). Il restitue des écrits adolescents qui évoquent les premières fois, des questions existentielles, identitaires, sexuelles, la famille, le poids des normes, les différences…

Amitié, amour, mal-être ?

Quelle est la spécificité des écrits adolescents, par rapport aux journaux intimes des adultes ? Ces journaux ont-ils une ambition thérapeutique, comme cela a été le cas pour l’auteur ? Quelle importance du mal-être dans ces écrits ? Les réseaux sociaux, par la documentation visuelle et écrite de sa vie, signent-ils la fin des journaux intimes adolescents ? Telles sont les questions posées à Irvin Anneix et dont les réponses sont à retrouver gratuitement ci-dessus.

Ce podcast est enrichi d’extraits sonores d’adolescents lisant des écrits intimes, tirés du film Mots d'ados d’Irvin Anneix. Dans cet épisode, l’artiste revient notamment sur ce que révèlent ces écrits, sur sa quête personnelle et les questions d’identité.

Quelles expériences individuelles et partagées ?

Et vous, écrivez-vous, ou avez-vous écrit un journal intime à l’adolescence ? Avez-vous continué depuis ? Si vous l’avez déjà relu, qu’en tirez-vous ? Ce journal a-t-il constitué pour vous un soutien ? Ecrivez-nous dans les commentaires !

