Dans notre podcast Minute Papillon !, on chausse nos baskets et on va prendre l’air à l’occasion de la nouvelle phase de déconfinement. A compter du mercredi 19 mai, les activités sportives de plein air sont de nouveau autorisées, pouvant rassembler jusqu’à dix personnes, uniquement sans contact, a indiqué Matignon. Les terrasses, musées, cinémas et magasins non essentiels rouvrent, tandis que le couvre-feu est décalé à 21 heures.

En attendant (ou pas) le retour d’une météo ensoleillée, on échange avec Clément Lhommeau à propos des randonnées en Ile-de-France, accessibles en transports en commun avec son passe Navigo. Le jeune homme, cofondateur du site et moteur de recherche de randonnées Helloways, du magazine de nature et micro-aventures En nature Simone, publie avec Marine Loisy Randonnées autour de Paris ( Voyages Gallimard, 25 euros).

Les questions avant de partir en rando

Oubliez les clichés : l’Ile-de-France propose des espaces naturels très divers. On peut y randonner sur 8.000 kilomètres de sentiers balisés, à travers les bois, des falaises de craie, des champs de blé ou le long de la Seine. Selon l’Office national des forêts (ONF), 80 millions de visites de Franciliens sont enregistrées chaque année dans les forêts domaniales gérées par l’organisme, dont 11 millions pour le seul massif de Fontainebleau, qui offre 486 kilomètres de sentiers balisés.

Dans cet épisode, Clément Lhommeau propose plusieurs itinéraires à découvrir autour de Paris, accessibles en métro, RER et transilien. Le jeune homme revient sur plusieurs questions pratiques : Quels itinétaires pour randonner avec des enfants, ou accessibles à des personnes à mobilité réduite ? Quels sont les itinéraires qui vous feront transpirer ? Où aller si l’on veut goûter à des produits locaux ? Où fait-on des pauses pipi ? Toutes les réponses sont à écouter dans le podcast ci-dessus.

