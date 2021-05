PODCAST Dans « Minute Papillon ! », Romain Pilliard, entrepreneur et skipper, dévoile son projet « Use it again ! », qui inclut une tentative de record du monde à l’envers, sur un bateau reconditionné

Dans notre podcast Minute Papillon !, on échange avec Romain Pilliard, entrepreneur et skipper, lancé dans l'aventure humaine et sportive « Use it again! ».

Le navigateur et son équipe remettent en état l’ancien bateau d'Ellen MacArthur – trimaran sur lequel elle a remporté le tour du monde en solitaire en 2005, abandonné plusieurs années. Ils se basent sur les principes de l’ économie circulaire, qui vise à limiter le gaspillage des ressources et l’impact environnemental, et à augmenter l’efficacité des produits. Bref, à limiter la consommation de produits neufs, en utilisant le maximum d’éléments recyclés.

Aventure, performance et écologie

Après la coursede la Route du rhum en 2018, Romain Pilliard se lance désormais dans un nouveau défi : établir, sur ce bateau, le nouveau record de la course autour du monde à l’envers, contre les vents et courants dominants. Avec son coéquipier, ils devraient se lancer en octobre. En pleins préparatifs, Romain Pilliard nous en dit plus sur le projet « Use it again ! » et le défi sportif. En insistant sur le fait qu’il est possible de lier aventure, performance, et limitation de notre impact sur la planète.

Pour écouter le navigateur Romain Pilliard, c’est simple comme un clic dans le lecteur ci-dessus.

Si vous appréciez le podcast original Minute Papillon !, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d’écoute préférée, nous évaluer et nous envoyer des commentaires à : audio@20minutes.fr.

Retrouvez tous les podcasts de 20 Minutes à la rubrique podcast.​