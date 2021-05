On vous révèle les secrets de l'horoscope Cerf-Panthère de « 20 Minutes »

Dans notre podcast Minute Papillon !, on se glisse dans la poche d’un journaliste de 20 Minutes et on part dans cet épisode découvrir les coulisses de notre média.

Nicolas Guérin, chef du service édition de 20 Minutes, vous révèle aujourd'hui l’un des secrets de fabrication du journal. Il s’agit de l’horoscope «Cerf-Panthère», que vous retrouvez quand vous feuilletez notre journal papier et numérique, et arrivez à la page de l’horoscope (et de la grille de mots fléchés).

D'où viennent ces prédictions?

Vous aurez peut-être remarqué qu’en plus des prédictions des traditionnels 12 signes du zodiaque, s’en glisse un dernier, le « Cerf-Panthère ». Adapté du «Serpentaire», 13e signe récemment redécouvert, cette prévision est une création originale et loufoque des journalistes de 20 Minutes…

Origine, secrets de fabrication, anecdotes, retours de lecteurs sur notre horoscope «Cerf-Panthère», vous saurez tout dans cet épisode de Minute Papillon ! avec Nicolas Guérin. Pour l’écouter, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.

Si vous appréciez le podcast original Minute Papillon !, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d’écoute préférée, nous évaluer et nous envoyer des commentaires à : audio@20minutes.fr.

Retrouvez tous les podcasts de 20 Minutes à la rubrique podcast.