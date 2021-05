Comment dessiner le sexe ? Simon Frankart, créateur de Petites Luxures

Comment dessiner le sexe ? Quelle est la différence entre le dessin érotique et le dessin pornographique ? On échange avec l’artiste Simon Frankart dans cet épisode de Tout Sexplique, le podcast sexualité et société de 20 Minutes. Dessinateur, graphiste, Simon Frankart a créé le compte de « dessins d’intimité » Petites Luxures il y a huit ans. Il est aujourd’hui suivi sur Instagram par 1,3 million d’abonnés. Son terrain de jeu a depuis dépassé les frontières d’Insta, ses dessins se retrouvant désormais dans des galeries, divers livres, sur des vêtements ou des baskets griffées…

Que suggérer ou révéler ?

A quoi ressemblent les dessins de Simon Frankart ? Quelques lignes noires, souvent accompagnées d’un jeu de mots, qui suggèrent des scènes érotico-romantiques à tendance poétique. Dans cet épisode, à écouter ci-dessus, l’artiste insiste sur la place de l’imaginaire pour s’approprier ses petites histoires de sexe. « La partie excitante [de l’histoire], ce sont les lecteurs qui se la font eux-mêmes », affirme-t-il.

Comment créer un dessin érotique ? Quelle différence avec le dessin pornographique ? Quels choix, quand on dessine, pour suggérer la passion ou le coquin ? Que révéler des corps ? Comment composer avec la censure du réseau social américain ? Où placer le curseur avec son public ? Comment interroge-t-on les normes ? Quid du poil ? On parle de tout cela avec Simon Frankart dans cet épisode.

Tout Sexplique est votre podcast, et nous vous écoutons. Si vous avez une question liée à la sexualité, posez-la sur notre répondeur vocal ci-dessous.

Les intervenants de « Tout Sexplique », répondront à vos questions dans des épisodes originaux. Des professionnels de santé, des grands témoins, des sexologues, des enseignants ou encore des créateurs et créatrices, seront au bout du micro.