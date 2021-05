Les femmes salariées devraient-elles se méfier du télétravail ?

PODCAST Pour notre rendez-vous « La Bulle », entretien avec Fabienne Broucaret, journaliste et autrice, à propos de cette forme de travail qui peut pénaliser les femmes salariées

Bienvenue dans notre podcast « Minute Papillon ! », avec notre rendez-vous du jeudi « La Bulle », qui parle de nous, de soi, de ce qui va bien, et parfois moins bien. Après un an de crise sanitaire, sociale et économique liée au Covid-19, des millions de salariés ont fait l’expérience du télétravail.

Quel constat général tirer de cette forme de travail ? Loin d’être idyllique, le télétravail a tendance à pénaliser les plus fragiles, et surtout les femmes, révèlent de nombreuses études, témoignages et sondages.

« Confort piégeux » du télétravail des femmes

Une étude d’Ipsos pour le Boston Consulting Group, intitulée « Crise de la Covid-19 : un retour en arrière pour la parité hommes-femmes au travail ? », publiée en février 2021, remarque que le télétravail « pénalise plus les femmes » en entreprise. Elles sont, notamment, plus exposées aux tâches domestiques, plus souvent interrompues, et moins nombreuses à disposer d’un espace isolé que les hommes.

« Le télétravail risque de faire retomber une part du travail féminin dans l’invisibilité », considère dans Télérama la sociologue Frédérique Letourneux, à cause de la porosité entre la vie professionnelle et la vie familiale. Marie Donzel, dans l’épisode de « Minute Papillon ! » consacré à l’égalité entre les hommes et les femmes en entreprise, évoque, de son côté, un « confort piégeux » du télétravail pour les femmes salariées.

Quelles règles pour s’épanouir en télétravail ?

Les femmes salariées devraient-elles ainsi se méfier, voire rejeter le « tout télétravail » ? Quelles règles à mettre en place si l’on opte pour cette forme de travail ? Exercer une journée ou deux de télétravail par semaine peut-il être la solution ? On en parle dans cet épisode avec Fabienne Broucaret, fondatrice de My Happy Job, un média dédié à la qualité au travail, et autrice du livre Télétravail aux éditions Vuibert.

Quel constat tirer à propos des pères et des mères actives en télétravail ? Quelles règles à mettre en place pour diminuer la charge mentale et les tâches domestiques ? Quel conseil donner aux services des ressources humaines à propos de cette forme de travail ? Ce sont des questions de cet entretien avec Fabienne Broucaret, à écouter ci-dessus.

