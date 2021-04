Dans notre podcast Minute Papillon !, on évoque aujourd’hui les chances de victoire de l’autrice, compositrice et interprète Barbara Pravi, qui défendra les chances françaises à l’Eurovision 2021. Après l’annulation de l’édition 2020 pour cause de pandémie de Covid-19, les organisateurs du concours international de chansons ont confirmé que l’événement aurait bien lieu cette année, devant un public limité. Trente-neuf pays sont aujourd’hui engagés pour la compétition qui se tiendra du 18 au 22 mai à Rotterdam, aux Pays-Bas.

L'artiste française dans le top 5 ?

Et la France dans ce concours ? Barbara Pravi représente les couleurs avec son titre Voilà. L’autrice compositrice et interprète, qui, en janvier, a ravi le cœur du public dans l’émission « Eurovision France », serait bien placée dans la compétition. A-t-elle une chance d’être sacrée ? On en parle avec Fabien Randanne, journaliste au service culture de 20 Minutes, qui couvre depuis plusieurs années ce concours international.

La France est-elle abonnée aux fins de classements à l’Eurovision ? Barbara Pravi peut-elle gagner cette année ? Quels sont les trois chiffres à retenir de l’Eurovision ? Des réponses à retrouver gratuitement dans le lecteur audio ci-dessus.

Quel palmarès pour la France ?

Pensez-vous que la chanson Voilà peut faire la différence ? Comment appréciez-vous, jusqu’à maintenant, les prestations de Barbara Pravi ? D’autres critères sont-ils à l’œuvre, selon vous, pour remporter ce concours international ? Dites-le nous dans les commentaires !

