Des intrigues pour le pouvoir, des batailles, du sexe, de la torture, de la fantasy… Il y a dix ans, le 17 avril 2011, commençait la diffusion de la série télévisée Game of Thrones sur HBO, adaptée de la saga littéraire Trône de fer de George R.R. Martin. En dix ans, des légions de fans se sont passionnées pour cet univers, à suivre les destins des neuf Grandes Maisons, à rêver de dragons et craindre les Marcheurs blancs…

La série télévisée a été très suivie dans le monde, engendrant des audiences records. Aux seuls Etats-Unis, le dernier épisode de la série fut suivi, en direct, par plus de 19 millions de téléspectateurs. Pour fêter cet anniversaire, 20 Minutes publie une série d’articles, de vidéos à retrouver sur notre site. Dans notre podcastMinute Papillon!, on vous donne la parole. Quels sont vos souvenirs de la série, ce qui vous a marqué, intéressé ou dégoûté ?

Quelles passions, quels chocs ?

Vous nous avez parlé des personnages, dont le psychopathe (et génial) Joffrey Baratheon, du jeu des acteurs, d’une folle anecdote avec Emilia Clarke, qui incarne la terrible Daenerys Targaryen, de la place des femmes dans cette série, des chocs provoqués par la mort de Ned Stark, ou des « noces pourpres », des hauts et des bas, de la fin de la série…

« Game of Thrones », est-ce d’ailleurs la fin ? HBO espère séduire les fans de l’univers « GoT » grâce à plusieurs projets de séries, dont un confirmé à ce jour, « House of the Dragon ». Ce préquel, attendu en 2022, s’intéressera à la maison Targaryen, 300 ans avant les événements de la rébellion de Robert Baratheon.

Et vous, que retenez-vous de « Game of Thrones » ? Est-ce une série « culte » selon vous, et pourquoi ? Quels personnages, quelles intrigues vous ont passionnés ou lassés ? Si vous avez détesté, pour quelles raisons ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et retrouvez gratuitement le podcast « Minute Papillon ! » sur toutes les plateformes d’écoute en ligne, et sur 20 Minutes, à la rubrique « podcasts ».