Le premier épisode de la saison 1 de « Game of Thrones », dix ans déjà ! Depuis, la série télé adaptée de la saga de romans Trône de Fer de George R. R. Martin est devenue culte. Une « fanbase » internationale exceptionnellement vaste et active s’est constituée autour des intrigues politiques et familiales des neuf Grandes Maisons, à admirer et craindre les dragons, et rêver, peut-être, de conquérir le trône de fer…

Pour célébrer cet anniversaire, le podcast Minute Papillon ! vous donne la parole : quels sont vos souvenirs de « Game of Thrones », meilleurs ou pires ? Que représente cette série pour vous, votre entourage ? Avez-vous vibré ou détesté suivre les heurs et malheurs de Daenerys Targaryen, Jon Snow, Arya Stark ou Cersei Lannister (et tous les autres) ?

Envoyez-nous vos messages vocaux sur notre répondeur local. Après vous être exprimés, pensez à remplir le champ « mail » afin que nous puissions vous informer de la publication de l’épisode réponse. On diffusera vos témoignages dans notre podcast Minute Papillon !, samedi 17 avril.

Si jamais les notes vocales c’est pas trop votre truc, vous pouvez nous transmettre vos témoignages par écrit, à l’adresse audio@20minutes.fr