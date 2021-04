C’est vendredi et c’est le jour du podcast « Tout Sexplique », le rendez-vous « sexualité et société » de 20 Minutes. Nous évoquons l’absence de relations sexuelles dans le couple avec Caroline Kruse, conseillère conjugale et familiale, thérapeute de couple depuis une trentaine d’années. Elle est l’autrice, avec Benoit Bastard, de la bande dessinée Il faut qu’on parle (éditions du Rocher, 2019). Un ouvrage dans lequel la conseillère conjugale présente les principaux sujets de conflits au sein du couple.

La vie de couple, ses hauts et ses bas, et parfois, (ou souvent) pas ou plus de relations sexuelles. Le couple, dans toutes ses configurations et sa diversité, peut-il trouver un équilibre sans relations sexuelles ? Si cela représente une souffrance pour l’un ou les partenaires, que faire, et que dire ?

Quelle communication ?

Dans cet épisode, à écouter ci-dessus, Caroline Kruse insiste notamment sur la compréhension, la confiance et la communication au sein du couple. Et révèle qu’il n’y a pas une situation, mais des situations, et des réactions différentes face à l’absence de relations sexuelles dans le couple.

Vivez-vous votre vie de couple sans relations sexuelles ? Le vivez-vous bien ? Est-ce au contraire une souffrance ? Qu’avez-vous mis en place avec votre partenaire pour retrouver, si vous le souhaitiez, une vie sexuelle ? La parole est à vous, dans les commentaires sous l’article.

