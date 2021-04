PODCAST Pour notre rendez-vous « La Bulle », entretien avec les psychologues et psychothérapeutes Ariane Calvo et Isabelle Benassouli à propos de notre état psychologique, après un an de crise sanitaire liée au Covid-19

Bienvenue dans notre podcast « Minute Papillon ! », avec notre rendez-vous du jeudi « La Bulle », qui parle de nous, de soi, de ce qui va bien, et parfois moins bien. Après un an de crise sanitaire, sociale et économique liée au Covid-19, et alors qu’un nouveau confinement a commencé, à quelle heure de la crise est-on aujourd’hui ?

A l’heure de la stupéfaction, comme au début du confinement, en mars 2020 ? A l’heure de l’incertitude, renforcée par le délitement des liens sociaux et des projections pessimistes ? A l’heure de l’espoir, nourri par la vaccination progressive des populations ?

Temps de crise, temps d’espoir ?

Les psychologues et psychothérapeutes Ariane Calvo et Isabelle Benassouli ont publié Le petit guide de survie psychologique en temps de crise sanitaire (First Editions, 2,99 euros) pour remettre les pendules à l’heure. Et se repérer dans le tempo de la crise dans laquelle nous avançons individuellement et collectivement.

Dans cet épisode, Isabelle Benassouli et Ariane Calvo s’expriment tout d’abord sur cet état psychologique, après un an de crise. Crise sociale, crise des liens, comment renouer ou recréer des liens perdus ou distendus ? Quand surviendra le temps de la guérison face à cette crise qui a écrasé, parfois endeuillé nombre de familles ? Quels enseignements pour la suite ? Les réponses d’Isabelle Benassouli et Ariane Calvo sont à écouter dans le lecteur audio ci-dessus.

