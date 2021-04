C’est vendredi et c’est le jour de « Tout Sexplique », le rendez-vous « sexualité et société » de notre podcast « Minute Papillon ! ». Nous évoquons la simulation du plaisir par les hommes lors de rapports sexuels, de ce décalage entre l’expression et le ressenti du corps.

Les femmes affirment plus volontiers simuler au lit, mais les hommes font de même. Six femmes sur 10 (59 %) admettent avoir déjà feint d’atteindre l’orgasme dans leur vie, un peu moins d’un homme sur deux (42 %), selon une enquête de l’Ifop en 2019.

Communication et attentes

Contrairement aux discours célébrant le culte de la performance sexuelle, les hommes ne bandent pas sur commande, ni ne jouissent comme un robot… Pourquoi les hommes simulent ? Comment réagir entre partenaires ? On en parle dans cet épisode avec Sandra Saint-Aimé, thérapeute de couple et sexologue clinicienne à Toulouse. Elle préside le syndicat national des sexologues cliniciens.

L’éjaculation signifie-t-elle plaisir intense, orgasme ? Pourquoi les hommes simulent-ils ? Est-il préférable de simuler, ou en parler ? Comment réagir face au partenaire qui simule ? Quelle place de la communication dans la pratique du sexe ? Ce sont les questions de cet échange avec Sandra Saint-Aimé. Pour écouter ses réponses, c’est facile comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.

