Bienvenue dans notre podcast « Minute Papillon ! », avec notre rendez-vous du jeudi « La Bulle », qui parle de nous, de soi, de ce qui va bien, et parfois moins bien.

Dans ce nouvel épisode, on évoque la notion du temps avec Kankyo Tannier, nonne bouddhiste de la tradition du zen, qui vient de publier Danser au milieu du chaos (Flammarion, 18 euros). Dans cet ouvrage, elle évoque notamment « l’art d’apprivoiser Chronos », alors que le sentiment partagé est « de ne pas avoir le temps ».

«Prendre le temps» de «perdre du temps» ?

Un temps malicieux depuis le déclenchement de la crise du Covid-19 et les confinements sucessifs. Les journées semblent étirées à l’infini, égales les unes aux autres. D’un autre point de vue, 24 heures ne semblent pas suffisantes pour «tout faire», et surtout pour prendre du « temps à soi ». Comment « prendre son temps » ? Est-ce pour « perdre ce temps » gagné ?

Kankyo Tannier évoque dans cet épisode le temps, les choix et les renoncements pour « prendre ce temps à soi ». Quand on arrive à surmonter les sollicitations permanentes, que faire de ce temps ? Est-ce pour contempler « la splendeur de l’inutilité », la traduction du concept japonais « Mu » ? Réussir à prendre du temps est-il réservé aux privilégiés, ceux et celles qui peuvent se « libérer du temps » ?

Pour écouter Kankyo Tannier, qui anime par ailleurs le blog dailyzen.fr, c’est simple comme un clic dans le lecteur ci-dessus. Tous les épisodes du podcast original «Minute Papillon !» sont à retrouver gratuitement sur toutes les plateformes d’écoute en ligne et sur notre site.