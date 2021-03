Dans notre podcast Minute Papillon !, on explore le monde du futur à travers la recherche et les innovations technologiques, avec Laure Beaudonnet, journaliste au service « Culture » de 20 Minutes. Et si Facebook réussissait à développer une technologie permettant de lire dans les pensées ? Le géant américain, par son labo Facebook Reality Labs, est en train de développer plusieurs dispositifs entre l’homme et la machine, dont un bracelet au potentiel révolutionnaire.

Décoder les signaux du cerveau

Ce prototype de bracelet décode, au niveau du poignet, des signaux électriques émis par le cerveau pour faire bouger nos bras et nos mains. Il n’y aurait alors plus besoin de clavier pour manipuler des objets virtuels, ou « cliquer » pour accepter un entretien qui s’afficherait en réalité augmentée sur des lunettes connectées. L’humain deviendrait alors le clavier d’une machine, d’un simple mouvement du poignet.

Quels sont les buts de cette innovation ? Avec quelle technologie fonctionne-t-elle ? Quelles sont les applications, pour les personnes ayant des troubles moteurs ou souffrant de maux musculosquelettiques ? Quels risques ? Ce sont quelques-unes des questions posées à Laure Beaudonnet dans ce podcast. Pour l’écouter, c’est simple comme un clic dans le lecteur ci-dessus.