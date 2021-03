PODCAST La discussion « La cafête des étudiants », programmée chaque mercredi sur Clubhouse, s'adresse aux étudiants isolés et on vous en dit plus dans « Minutes Papillon ! »

Bienvenue dans le podcast Minute Papillon !, à retrouver dans la rubrique podcast de 20 Minutes et sur toutes les plateformes d’écoute en ligne. Dans ce nouvel épisode, on parle d’une initiative destinée aux étudiants qui se sentent isolés, sentiment qui s’est parfois aggravé avec la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus. Chaque mercredi à 21 heures, un espace de discussion sur le réseau social audio Clubhouse leur est dédié. Cette « room » est baptisée « La cafête des étudiants : vide ton sac ou prends d’la graine ».

Pendant 1h30 environ, les étudiants peuvent échanger et poser des questions à des professionnels (psys, entrepreneurs, artistes, recruteurs, etc). Le but est de recueillir des conseils pour décrocher un stage, de discuter de son orientation ou encore de lutter contre la solitude et le mal-être.

Enquêtes sur les jeunes

A la co-animation de cet espace, Pierre Laromiguière, consultant en stratégie médias, intervenant dans l’Ecole supérieure de publicité à Paris, la journaliste Laura Nardelli, la CEO de Reachmaker et fondatrice de Jobschool, Caroline Mignaux, la psychologue clinicienne Camille Valette de Poplavsly ou encore la chanteuse Tiphanie Doucet…

20 Minutes est partenaire de cette « room » et fournit les résultats de ses enquêtes proposées à sa communauté 18-35 ans #MoiJeune. Katja Tochtermann, responsable marketing à 20 Minutes, et Pierre Laromiguière vous en disent plus sur ce partenariat et « La cafête des étudiants ». C’est à écouter ci-dessus.