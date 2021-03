PODCAST Dans notre podcast « Tout Sexplique », nous interrogeons cette semaine le couple et les relations sexuelles à deux, avec France Ortelli, qui publie « Nos cœurs sauvages » aux éditions Arkhê

C’est vendredi et c’est le jour de « Tout Sexplique », le rendez-vous « sexualité et société » de notre podcast « Minute Papillon ! ». Aujourd’hui, nous interrogeons le couple, le sexe à deux, avec France Ortelli. Cette scénariste, réalisatrice et reporter publie Nos cœurs sauvages aux éditions Arkhê (18,50 euros). Un livre, issu d’une enquête de trois ans, sur le vertige du choix amoureux, sur l’évolution du couple, des relations sexuelles, sur le développement des formes de célibat dans nos sociétés.

En deux générations, notre culture de la recherche d’une âme sœur a radicalement changé, souligne-t-elle. Nous choisissons désormais nos partenaires sans contraintes. Pourtant, le nombre de célibataires grimpe toujours dans le monde. Les règles du jeu ont changé : comment s’entendre ? Quelle réinvention du couple ?

Quelle évolution des relations ?

France Ortelli questionne notamment dans son livre : « Pourquoi le sexe (à deux) ne fait plus bander personne ? ». Elle répond à cette interrogation provocatrice dans ce podcast, à écouter ci-dessus.

Les réponses sont multiples : la pression économique écrasante, l’anxiété, le vertige des applis de rencontre, la place des écrans, les perturbateurs endocriniens, la fatigue, le confort de la vie en solo… Mais tout n’est pas noir dans ce tableau, loin de là. Pour en savoir plus, c’est dans ce podcast.