PODCAST Pour notre rendez-vous « La Bulle », entretien avec Gisèle Szczyglak, coach de dirigeants et présidente d’un réseau féminin, qui publie « Subversives » chez Payot

Inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde professionnel, charge mentale accrue pesant sur les mères actives, phénomènes de « burn-out ». De précédents épisodes de Minute Papillon !, à retrouver dans la rubrique podcast de 20 Minutes, évoquent ces phénomènes largement partagés. Comment faire évoluer la société ? Quelles solutions, collectives et individuelles, à construire ? On évoque dans ce nouvel épisode de « La bulle », diffusé le jeudi, des pistes pour changer.

L’invitée de ce podcast est Gisèle Szczyglak, coach de dirigeants, entrepreneure, présidente d’association. Autrice, elle publie Subversives aux éditions Payot (18 euros). Des conseils pour que les femmes usent de « ruse, d’habileté nécessitant astuces et artifices », afin de « retrouver leur légitime place dans la civilisation ». Un appel à renverser l’ordre social et politique.

Actions collectives et individuelles

Ce renversement peut-il se traduire par l’organisation de réseaux professionnels féminins ? Ces clubs, qui permettent d’échanger des conseils et des contacts, d’être mentorée, de développer des projets, seraient près de 500 en France, selon Emmanuelle Gagliardi. Développés depuis la fin des années 1990, ils promeuvent l’égalité professionnelle et visent à faire évoluer les carrières de leurs membres.

Ce sont, selon Gisèle Szczyglak, des « lieux sûrs » pour la transmission d’informations, la libération de la parole, et aussi la protection des femmes. Quelle importance pour ces réseaux féminins ? Quelles limites, notamment sur la mixité sociale ? Face à la libération de la parole des femmes dans le sillage du mouvement mondial #MeToo​, peuvent-ils protéger ?

Pour écouter cet entretien avec Gisèle Szczyglak, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.