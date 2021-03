C’est vendredi et c’est le jour de « Tout Sexplique », le rendez-vous « sexe » de notre podcast « Minute Papillon ! ». Aujourd’hui, nous allons évoquer les fantasmes sexuels avec Alain Héril, sexothérapeute et psychologue. Il a notamment publié Je fantasme donc je suis ( Eyrolles, 2018). Les fantasmes sexuels, qu’est-ce que c’est ? D’où viennent-ils et que disent-ils de nous ? Faudrait-il réaliser nos fantasmes sexuels, ou restent-ils des « scénarios imaginatifs » ? Faut-il parler de nos fantasmes ? Le fantasme peut-il devenir inhabituel, « dangereux » quand il survient de façon répétée, obsessionnelle, et intense ?

