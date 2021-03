PODCAST Dans « Minute Papillon ! », les journalistes de « 20 Minutes », Laure Cometti et Thibaut Le Gal, racontent l'exercice de l'interview avec les hommes et femmes politiques, les formes imposées et les difficultés

Dans notre podcast Minute Papillon !, on se glisse aujourd’hui dans la poche des journalistes de 20 Minutes et on part découvrir les coulisses du métier. L’un des figures imposées est l’interview politique, décortiquée dans cet épisode par les journalistes du service politique Laure Cometti et Thibaut Le Gal.

Pourquoi parler, aujourd'hui, des interiews politiques? A treize mois de la présidentielle, la pré-campagne est lancée et vous avez certainement déjà lu, vu ou entendu un homme, une femme politique, candidat à la fonction suprême. Dans les « startings-votes », Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France insoumise, et Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. Et puis, tous ceux et celles, potentiels candidats à la candidature, qui taisent être candidats mais font comprendre qu’ils pourraient éventuellement l’être…

Information, communication

Par quel moyen se présenter au plus grand nombre, ou se rappeler à leur bon souvenir ? Comment toucher celles et ceux qui pourraient vous donner leur voix ? Il y a plusieurs canaux, dont les organes de presse, comme 20 Minutes. Une forme : l’interview. Un espoir : surprendre, ou riposter, ou encore lancer un appel, une idée, pour créer une dynamique.

Alors que le personnel politique est rodé à la communication, comment pratiquer l’exercice de l’interview politique ? Quel est le lien avec les attachés de presse ? Que se passe-t-il pendant l’entretien ? Quel est l’intérêt d’une relecture des propos par la personne interviewée ? Y a-t-il des pressions sur les journalistes ? Des tensions ? Ce sont quelques-unes des questions de cet épisode.

