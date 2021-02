Dans notre podcast « Minute Papillon ! », on s’intéresse au coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la pandémie Covid-19, et aux campagnes de vaccination. En raison de cette crise extraordinaire, mais aussi parce que les technologies de l’information et de la communication n’ont jamais été aussi accessibles et puissantes, vous voyez passer beaucoup de messages, photos et vidéos sur les réseaux sociaux à propos de ce virus. Parmi elles, des fausses informations, comme celle affirmant que ce virus aurait été favorisé par la 5G, ou que l’on peut soigner la maladie en prenant de la cocaïne…

Dans ce contexte de crise, long et angoissant, où les voix d’experts, de politiques, de gourous s’entremêlent et se contredisent, où une vérité peut être déformée afin de persuader, la désinformation prospère et il semble impossible de tout analyser, tout vérifier. La rubrique « Fake off » de 20 Minutes, un service de vérification des faits («fact-checking »), notamment sur les réseaux sociaux, s’y emploie au quotidien. Vous pouvez retrouver ces articles par là.

Un lien causal entre le vaccin et la mort ?

Dans cet épisode, Mathilde Cousin, journaliste au « Fake off », revient aujourd’hui sur le sujet brûlant des morts post-vaccination en France, en Espagne ou en Allemagne : effets indésirables ou mort « naturelle » après l’injection de vaccins Pfizer/BioNTech ? Comment sont surveillés les effets des vaccins contre le Covid-19 ? Sait-on de quoi est mort Barton Williams, un médecin américain de 36 ans, qui a reçu deux injections de vaccin en janvier et est décédé début février ?

Cet épisode évoque plusieurs enquêtes de nos journalistes sur des décès post-vaccination. Ils ont notamment interrogé l’Agence européenne des médicaments, Judith Mueller, professeure d’épidémiologie à l’Ecole des hautes études en santé publique et rattachée à l’unité de l’épidémiologie des maladies émergentes de l’Institut Pasteur, ou le docteur Stephen Threlkeld, spécialiste des maladies infectieuses à Memphis, dans le Tennessee.

Pour écouter les explications de la journaliste Mathilde Cousin à propos de ces décès post-vaccination, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus. Un doute sur une information, une image, une vidéo ? Pour contacter le service « Fake off » du média, c’est à l’adresse : fakeoff@20minutes.fr