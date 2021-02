Musées fermés ? Notre sélection de podcasts d’art et de culture

PODCAST Découvrez notre sélection de programmes audio natifs sur les musées, la culture et l’histoire de l’art

Bienvenue dans notre podcast « Minute Papillon ! ». On retrouve aujourd’hui notre rendez-vous « Bande de pods », qui parle de podcasts, des créateurs et des créatrices de ces programmes audio natifs françaises.

Les musées sont fermés pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Une fermeture qui soulève des questions, alors que la plupart des commerces ou les cultes continuent à fonctionner pendant la pandémie. Quand les lieux culturels rouvriront-ils ? La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a affirmé, le 8 février sur BFMTV, que les musées et les monuments seraient les premiers à rouvrir « quand nous aurons une décrue ».

Alors que les indicateurs de la crise sanitaire restent au rouge, 20 Minutes vous a concocté une sélection de programmes pour découvrir les musées, leurs œuvres, sans y mettre les pieds. Ces podcasts sont disponibles sur les principales plateformes d’écoute (Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer, Spotify, Sounclound…).

Les podcasts proposés par les musées

Pas mal de musées et institutions culturelles ont leur podcast. Promenez vos oreilles au Centre Pompidou, Le Louvre, pour découvrir Léonard de Vinci, l’art et la thérapie… Ou encore le peintre Hyacinthe Rigaud, réalisant le portrait de Louis XIV dans le podcast du château de Versailles… En région, ça bouge ! Découvrez notamment le podcast du Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice « Tableau à Grande Vitesse », sur Soundcloud.

Une peinture, deux minutes

Si vous aimez la peinture et les programmes courts, tendez l’oreille avec le podcast « Le son de peinture », créé par Audiovisit, en partenariat avec la Réunion des Musées Nationaux (RMN). Deux minutes pour découvrir un chef-d’œuvre des musées français. Qui aurait pu voir, au premier coup d’œil, que « Les jeunes » de Francisco de Goya, un tableau accroché aux Beaux-Arts à Lille, était une histoire de désir et de jalousie ?

Pour les plus jeunes (et les grands)

Les jeunes ont la part belle dans ces programmes audio. Le musée d’Orsay propose des séries, comme la très belle « Au pays des monstres », des contes inspirés d’œuvres de la collection du musée parisien. Fin décembre, Paris Musées a lancé « Paris résonne », des podcasts jeunesse des musées de la Ville de Paris. Ce sont des promenades sonores destinées aux 7-12 ans. La première série est consacrée aux maisons d’artistes et ateliers. A retrouver sur Soundcloud.

Questionnement sur l’art, son histoire, les œuvres

«Vénus s'épilait-elle chatte? » est un programme qui déconstruit l’histoire de l’art occidental, en proposant un point de vue féministe et inclusif. En une heure, Julie Beauzac, avec des spécialistes, questionne : Pourquoi les musées sont-ils remplis de femmes nues à côté d’hommes habillés ? Pourquoi Frida Kahlo, artiste radicale, est-elle devenue une icône aseptisée ? Des échanges pour remettre en cause la domination masculine et la blanchitude comme références uniques dans l’art. Un podcast pour parler, élargir les points de vue, se réapproprier l’art.

Des visites racontées

Et si l’on écoutait vos histoires ? « Sens de la visite » de Jérémie Thomas, est un podcast de témoignages racontant une œuvre, un musée, un artiste. Mais le héros, c’est peut-être vous : un visiteur, une visiteuse de musées, un faussaire, un collectionneur… Chacun, chacune vit et raconte l’art, dévoile son histoire et ses passions. Ce programme, sensible, a reçu le prix « Conversations » au Paris Podcast Festival.