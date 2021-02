Bienvenue dans notre podcast « Minute Papillon ! » et notre rendez-vous du vendredi « Tout Sexplique ». Dans cet épisode, on évoque les fesses.

Bombées, carrées, en goutte d’huile, plates, grosses, pommelées, flasques, on ne les voit pas très bien, on use de miroirs pour les apercevoir… Les fesses. Spécificité des humains, les fesses constituent peut-être la partie de votre anatomie la plus subversive. « La patrie, l’honneur, la liberté, il n’y a rien : l’univers tourne autour d’une paire de fesses », dira Jean-Paul Sartre.

Le postérieur, objet d’études au carrefour des disciplines

Regardées, célébrées, sexualisées, honnies, modifiées, les fesses sont un objet d’études au carrefour de l’anthropologie, l’histoire de l’art, l’histoire des codes esthétiques, l’érotisme, la sociologie, les rapports Nord-Sud, l’économie.

Des fesses des statues de héros grecs, au postérieur cambré de Brigitte Bardot ou l'héroïne de jeux vidéo Lara Croft en passant par le popotin de Michel Polnareff ou du mannequin Baptiste Giabiconi, le sujet est large. Ainsi, il fallait deux invités dans cet épisode : La philosophe Dominique Paquet, spécialiste du corps, dont le dernier ouvrage est Les grands textes de la beauté ( Institut français de la mode, 2020) et le chirurgien plasticien Jacques Ohana, qui publie La diagonale du corps ( Cherche-Midi, 29 euros).

Télescopage de normes esthétiques

Que représentent les fesses chez les humains ? Quelle place pour le derrière dans l’histoire de l’art ? Quelles normes esthétiques divergentes dans le sud et le nord de l’Europe au Moyen-Age ? Quel télescopage des codes de la beauté divergents aujourd’hui entre le Nord et des pays d’Amérique du Sud et d’Afrique, comme le souligne le sociologue Jean-Claude Kaufmann dans La guerre des fesses (2013)? Quelle évolution des techniques de modification des fesses introduites par la chirurgie ? Pour quels buts ? Quels risques à ces opérations ? Ce sont quelques-unes des questions de cet entretien.

Pour écouter Dominique Paquet et Jacques Ohana, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.