PODCAST Pour notre rendez-vous « La Bulle », entretien avec Céline Alix, sur la manière dont des femmes abandonnent une carrière prestigieuse pour s'en créer une, plus épanouissante

Bienvenue dans notre podcast « Minute Papillon ! », avec notre rendez-vous du jeudi « La Bulle ». Dans cet épisode, nous évoquons le travail, la carrière professionnelle, de comment des femmes redéfinissent et « redessinent la réussite sociale », en travaillant autrement.

Souffrances au travail, plaintes et procès pour harcèlement, burn-out, – on en parlait dans notre dernier épisode de «La Bulle» – objectifs toujours plus élevés mais avec toujours moins de moyens, pression, parfois suicides.

Depuis des années, le système d’organisation du travail est remis en question. Dans ce modèle qui tire, certaines femmes, les plus diplômées, les plus aisées, choisissent d’abandonner des carrières prestigieuses pour s’en inventer d’autres. Gagner moins, parfois moitié moins, mais gagner en épanouissement, en temps, tant pour la vie privée que familiale.

Quel abandon pour quelle réussite ?

Qu’est-ce que cet abandon d’une carrière confirmée ? Quel changement, pour quelle réussite professionnelle ? Qu’ont trouvé, ou retrouvé ces femmes dans ce changement de vie ?

Céline Alix a mené l’enquête auprès d’une cinquantaine de femmes dans son essai Merci mais non merci, comment les femmes redessinent la réussite sociale ( Payot Rivages, 18 euros). Cette ex-avocate dans de grands cabinets anglo-saxons a tout quitté, il y a dix ans, pour fonder une structure de traduction juridique. Elle travaille aujourd’hui avec sept autres anciennes avocates, pour de grands cabinets et des ONG, à son rythme, et selon ses convictions.

Dans cet épisode, Céline Alix revient sur ce que signifie ce changement de carrière, ses modalités, sur la redéfinition de la réussite sociale. Elle évoque ces femmes très diplômées qui peuvent gagner moins pour créer ou rejoindre de nouveaux postes qui les satisfont. Elle interroge toutes et tous : « Pourquoi doit-on souffrir au travail ? »

« Mutation majeure du monde du travail »

Dans cette « mutation majeure du monde du travail », Céline Alix propose trois voies pour réussir : une « approche sororale de la relation professionnelle », « la redéfinition des espaces et des temps de travail », et « le choix du collectif ».

Pour écouter cet entretien avec Céline Alix, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.