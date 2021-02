Bienvenue dans notre podcast « Minute Papillon ! », avec notre rendez-vous du jeudi « La Bulle », qui parle de nous, de soi, de ce qui va bien, et parfois moins bien.

Dans ce nouvel épisode, on évoque le burn-out, l’épuisement professionnel, physique, émotionnel et mental lié au travail. Même si depuis les confinements liés à la pandémie de Covid-19, et alors que de nombreuses familles jonglent entre les obligations professionnelles et les gardes d’enfants, vous avez peut-être entendu le terme de « burn-out familial ».

Le burn-out, une maladie professionnelle ?

Le burn-out n’est pas actuellement reconnu en tant que maladie professionnelle au sens strict. Mais la Sécurité sociale peut considérer, sous de strictes conditions, le salarié concerné comme victime d’une maladie professionnelle. Il faut établir un lien de causalité directe entre la pathologie et le travail du salarié, et qu’il en résulte une incapacité de travail au moins égale à 25 %.

Pourquoi les femmes qui ont des enfants sont les candidates idéales à ce burn-out ? Bérangère Touchemann, coach professionnelle, ancienne cadre de l’agroalimentaire, a publié Working Mum ( Vuibert, 14,90 euros). Dans cet ouvrage, elle propose notamment des conseils pour envisager une transition professionnelle, définir son équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ou encore faire des choix pour prendre sa juste place au travail.

Quel équilibre des charges entre la famille et le travail ?

Dans cet épisode, Bérangère Touchemann revient sur la définition du burn-out et ses symptômes les plus courants. Elle répond à la question des mères de famille qui travaillent, «candidates idéales» à cet épuisement. La professionnelle insiste sur l’importance d’un partage de la charge familiale et domestique, notamment éducative des enfants, afin que les mères se protègent de l’épuisement.

