PODCAST Pour notre rendez-vous « Bande de pods », qui évoque les podcasts et leurs créateurs, entretien avec Pierre Denis de l'application française Tootak

Bienvenue dans notre podcast « Minute Papillon ! ». On retrouve ce mardi « Bande de pods », notre rendez-vous qui parle des podcasts, et de celles et ceux qui les font. Qu’est-ce qu’un podcast, qu’on appelle (rarement) baladodiffusion ? Où écoute-t-on ces émissions que l’on n’entend pas à la radio ? Que faire si l’on veut diffuser son propre contenu audio ?

Autant de questions adressées à Pierre Denis, fondateur de Tootak, une application française de contenu audio, un institut de formation par podcasts pour les entreprises et un studio de podcasts. Pierre Denis est le créateur et l’animateur du podcast « Déclic ». Cette émission d’interviews avec des personnalités d’horizons divers s’intéresse à « ce moment où tout bascule » dans une vie ou une carrière professionnelle.

B.a.-ba du podcast

Dans cet entretien, on revient sur la définition du podcast, qui est un contenu audio numérique que l'on peut écouter n’importe où et n’importe, grâce à la technologie du flux RSS.

Les podcasts « natifs » se distinguent notamment des « replays » (ou « radio de rattrapage ») en cela qu’ils n’ont pas été diffusés à la radio.

Contenus riches, parfois pointus

Pierre Denis évoque aussi la richesse des contenus disponibles, des sujets qui ont souvent été marginalisés dans les médias de masse, avant d’échanger sur le référencement encore faillible de ces contenus sur les plateformes comme Apple podcast, Google podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Podmust, Castbox…

Pierre Denis échange enfin sur la monétisation de ces contenus, avant de donner un conseil pour se lancer dans ces formats. Pour l'écouter, c'est simple comme un clic dans le lecteur ci-dessus.