PODCAST Pour notre rendez-vous « La Bulle », entretien avec la psychologue et thérapeute de couple Camille Rochet sur l'équilibre personnel et conjugal

Bienvenue dans notre podcast « Minute Papillon ! », avec notre rendez-vous du jeudi « La Bulle », qui parle de nous, de soi, de ce qui va bien, et parfois moins bien.

Dans ce nouvel épisode, on évoque le couple, une relation choisie et amoureuse entre individus. Un lien qui évolue dans le temps, se resserre et se distend, se nourrit de chacun, chacune, qui connaît des crises pouvant mener à la rupture… mais qui aussi, quand tout se passe bien, apporte joie et épanouissement.

Délicat équilibre du couple

Comment font les couples qui se disent heureux de leur relation à travers les ans ? Comment gèrent-ils les insatisfactions, les frustrations, le sentiment de liberté face à celui d’enfermement, la charge mentale et sexuelle, le rapport parfois délicat avec la famille, les amis, le travail ?

On parle d’équilibre dans le couple avec Camille Rochet, psychologue, thérapeute de couple et conférencière. Elle a publié L’amour commence après trois ans ( Interéditions, 15,90 euros), un ouvrage en référence au roman d’inspiration autobiographique L’amour dure trois ans de Frédéric Beigbeder.

Camille Rochet évoque l’amour dans le couple, souligne l’importance des choix. Elle revient aussi sur l’équilibre dans le couple, entre « union et autonomie » des partenaires. Pour l’écouter, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.