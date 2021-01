PODCAST La preuve par 9. « Minute Papillon ! » fête son 900e épisode cette semaine, et se place à la 9e place des podcasts les plus téléchargés en France

Notre podcast d’actualités « Minute Papillon ! » fête son 900e épisode cette semaine. Et oui, 900. Parce que 20 Minutes, qui a lancé ce podcast original en avril 2018, a été le premier média français de presse à vous proposer des émissions audio quotidiennes sur l’actualité.

Le podcast a ensuite grandi, évolué, en écoutant celles et ceux qui l’écoutaient. De deux rendez-vous par jour, conçus comme des flashs, le format s’est transformé avec un rendez-vous quotidien, thématisé.

Plusieurs rendez-vous thématiques

Aujourd’hui, Minute Papillon ! vous propose plusieurs émissions par semaine. Vous pouvez notamment retrouver « le retour de la rédaction » avec un journaliste analysant un événement, une actualité, ou expliquant les coulisses d’un reportage.

Notre émission « La Bulle », le jeudi, parle de nous, avec nos hauts et nos bas, notamment en période de crise sanitaire et économique. Quant à « Tout Sexplique », le vendredi, ce rendez-vous sur la sexualité et la société fait intervenir des grands témoins et des professionnels de la santé.

Dans le top 10 des podcasts les plus téléchargés

Selon les chiffres publiés par l’ACPM en décembre, le podcast « Minute Papillon ! » confirme son succès avec 336.402 téléchargements, à la 9e place des podcasts les plus écoutés en France.

Les épisodes plébiscités cette année concernent l’actualité sur l’épidémie de Covid-19. Notre épisode « Un vaccin contre le Covid-19, mais rien contre le VIH ? » arrive à la première place des écoutes, avec près de 700.000 téléchargements.

L’épisode avec Thomas Ruyant, marin du Vendée Globe, expliquant son « besoin » d’être seul en mer, et celui sur les problèmes d’érection avec le docteur Michel Lenois, comptabilisent, chacun, plus de 230.000 téléchargements.

Des podcasts signés « 20 Minutes »

Avec les podcasts «Sixième science », le podcast de vulgarisation scientifique, « l'Eté dans vos oreilles » le podcast de séries de l’été, « Juste un droit », le podcast de vulgarisation judiciaire, « Tout Sexplique », l’émission sur la sexualité et la société, le groupe 20 Minutes arrive en 7e place dans le classement ACPM des marques, avec 434.657 téléchargements.

Ce succès est le vôtre, car c’est grâce à vous, à vos commentaires, vos suggestions et vos questions envoyés à audio@20minutes.fr qui font évoluer le contenu de ces émissions. C’est ce dialogue, engagé sur 20minutes.fr, les réseaux sociaux et les plateformes d’écoute, qui nous font grandir.

Si vous appréciez Minute Papillon ! et tous les autres podcasts de 20 Minutes, vous pouvez vous abonner gratuitement sur les plateformes et les applications d’écoute, comme Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer, etc. N’hésitez pas à nous évaluer avec des étoiles, et à en parler autour de vous, car le bouche-à-oreille représente notre meilleur allié.

Retrouvez tous les podcasts sur notre site.