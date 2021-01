PODCAST Dans « Minute Papillon ! », entretien audio avec Camille Laville, référente égalité et diversité au CSA belge et Martine Coulomb-Gully, professeure à l'université Toulouse-II-Jean-Jaurès

Dans ce nouvel épisode de notre podcast d’actualité « Minute Papillon ! », on évoque la question de la diversité dans les médias.

La critique est ancienne : les rédactions des journaux, des radios ou des télévisions peinent à assurer la diversité et une égalité réelle femmes-hommes dans leurs équipes. Les journalistes restent, souvent, socialement très homogènes. Un entre-soi et une perpétuation des inégalités, malgré des initiatives lancées depuis plus d’une vingtaine d’années.

Quelles réalités et quelles perspectives ?

Alors, comment réellement améliorer la diversité dans les médias, que ce soit dans les rédactions des journaux, les radios ou des télévisions ? Comment tendre vers une réelle égalité professionnelle femmes-hommes parmi les journalistes ?

Dans cet épisode de Minute Papillon !, on parle de ces questions avec Camille Laville, maître de conférences à l’université de Nice en disponibilité, chercheuse au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) en Belgique, référente « égalité diversité » dans cet organisme, et Marlène Coulomb-Gully, professeure à l’université Jean-Jaurès à Toulouse, spécialiste des questions de communication et des inégalités de genre dans les médias.

Pouvoir et inertie des médias

Pourquoi lier les questions de l’intégration des minorités et la question de l’égalité professionnelle femmes-hommes dans les rédactions ? Quelle efficacité des initiatives pour faire évoluer le recrutement des écoles de journalisme, grâce, notamment, à La Chance pour la diversité dans les médias, s’adressant aux boursiers, ou encore la prépa Egalité des chances à Lille ? Est-ce que les chartes et labels « Egalité et diversité », comme celui de l'Agence française de normalisation (Afnor), ou des programmes d’accompagnement, comme le projet Source, dont 20 Minutes est partenaire, peuvent-ils renverser la balance ?

Ce sont quelques-unes des questions posées à Camille Laville et Marlène Coulomb-Gully dans ce podcast, à écouter dans le lecteur ci-dessus. Pour les écouter, il vous suffit de cliquer.