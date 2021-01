Bienvenue dans notre podcast « Minute Papillon ! », avec notre rendez-vous du vendredi « Tout Sexplique ». Dans ce nouvel épisode, on parle du clitoris, organe érogène de l’appareil génital féminin, avec Laura Berlingo, gynécologue obstétricienne à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.

Engagée dans les questions d’éducation sexuelle, la gynécologue, que l’on retrouve sur les réseaux sociaux Twitter et YouTube, publie Une sexualité à soi, libérée des normes ( Les Arènes, 18,90 euros).

Quelle éducation sexuelle populaire ?

Laura Berlingo revient sur l’histoire de l’éducation sexuelle populaire, à savoir l’acquisition des savoirs liés à la sexualité, « avec l’ambition de connaître notre corps, d’exercer notre consentement, d’énoncer notre désir, de rechercher notre plaisir », et vivre une « sexualité sans injonction ».

Quelle place le clitoris a-t-il dans la sexualité féminine ? Longtemps oublié des manuels scolaires et universitaires, réduit « à un bouton au-dessus de l’urètre » Laura Berlingo revient sur la (re) découverte de cet organe par les féministes, la chercheuse indépendante Odile Fillod et la gynécologue Odile Buisson au milieu des années 2010. Elle revient sur l’importance de la connaissance de l’anatomie et la physiologie humaine, féminine et masculine, source de pouvoir.

Quelle place pour le clitoris ?

Laura Berlingo rappelle aussi dans cet épisode l’importance des réseaux sociaux dans les campagnes de sensibilisation à cet organe féminin, avec des comptes @itsnotabretzel ou encore @gangduclito​ sur Instagram.

Dans cet épisode, on s’interroge aussi : Le clitoris représente-t-il l’alpha et l’oméga du corps féminin et de la sexualité féminine ? Laura Berlingo appelle à rester attentif à « ne pas céder à la dérive du "tout clitoridien" pour les femmes », oubliant d’autres territoires et sources de plaisir, comme le plaisir anal, « ni à essentialiser les femmes, en les définissant par leurs seuls organes génitaux ».

Se libérer des stéréotypes

La gynécologue souhaite enfin éviter « de tomber dans l’écueil de centrer la sexualité féminine sur le clitoris comme on a centré la sexualité masculine sur le pénis ». Elle appelle à se libérer des stéréotypes, des normes, et à « ouvrir les possibles ».

Pour écouter la gynécologue obstétricienne Laura Berlingo dans ce podcast, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.