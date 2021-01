Bienvenue dans notre podcast « Minute Papillon ! », pour notre rendez-vous « La Bulle », qui parle de nous, de soi.

Pourquoi le changement climatique, provoquant une élévation du niveau des océans ou la multiplication des sécheresses, menace la vie de centaines de millions de personnes dans le monde ? Pourquoi l’exploitation des milieux naturels longtemps préservés, le contact et la consommation d’animaux sauvages sont à l’origine d’épidémies chez l’homme ? Alors que les crises environnementale et sanitaire bouleversent nos sociétés, parler aux enfants de ces dangers représente un défi. Le risque ? Traumatiser ces enfants sur leur vie et leur avenir, les rendre incapables d’agir.

Cette « éco-anxiété » est le thème de l’ouvrage de Karine St-Jean, psychologue au Québec, Apprivoiser l’éco-anxiété ( Editions de l’Homme, 17 euros). La thérapeute revient sur « ce phénomène individuel partagé collectivement » et souligne ce que les conséquences du changement climatique représentent d’insaisissable et d’effrayant pour notre psychisme. Elle appelle par ailleurs à construire un « optimisme réaliste » pour engager des actions individuelles et collectives pour une transition écologique.

Discours et actions

Dans cet épisode de notre podcast Minute Papillon !, Karine St-Jean revient sur le discours que peuvent tenir les parents à leurs enfants. Quels mots pour évoquer la réalité et la gravité de certains phénomènes sans les traumatiser ? Comment les inciter à se rendre compte de l’importance et de la fragilité de nos écosystèmes ou du coût écologique de certains produits ? Comment leur proposer d’agir pour le changement ?

