Bienvenue dans notre podcast « Minute Papillon ! », pour notre rendez-vous avec la rédaction. Dans cet épisode, nous allons évoquer l’avenir de Donald Trump. Pour mieux comprendre ce qui attend le président sortant, nous échangerons avec Philippe Berry, journaliste de 20 Minutes basé aux Etats-Unis depuis 2008.

Battu lors de l’élection présidentielle du 3 novembre, Donald Trump va transmettre les clés de la Maison Blanche ce mercredi 20 janvier. Le 45e président des Etats-Unis, qui n’a pas reconnu officiellement sa défaite face au démocrate, n’assistera pas à la cérémonie d’investiture de Joe Biden et de Kamala Harris, qui prêteront serment ce mardi, et deviendront président et vice-présidente des Etats-Unis.

Héritage et futur

Pour cette cérémonie au Capitole, le dispositif de sécurité sera très important, afin d’éviter toute répétition des émeutes du 6 janvier dernier et durant lesquelles quatre partisans de Donald Trump et un policier ont trouvé la mort.

Sous le coup d’une nouvelle procédure de destitution après ces émeutes, menacé par plusieurs affaires de justice, les dernières heures de pouvoir de Donald Trump sont extrêmement critiquées, tant pour sa gestion de la pandémie de Covid-19 que pour sa série de grâces. Que va devenir Donald Trump ? En quoi le président sortant est-il déjà entré dans l’histoire ? Est-ce la fin du « trumpisme » ? Toutes les réponses de Philippe Berry sont à retrouver et à écouter dans cet épisode.