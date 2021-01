Comment aider un proche touché par la dépression ? Le podcast

Dans notre podcast Minute Papillon !, on retrouve notre rendez-vous « La Bulle », qui parle de nous, de soi, de ce qui va, et de ce qui va moins bien. On évoque aujourd’hui la santé mentale.

La crise sanitaire, économique et sociale, les confinements ont des effets psychiques sur la population. Cela peut se manifester par un sommeil perturbé, du stress, de l’anxiété, la perte des envies, des troubles du comportement alimentaire et bien d’autres signes.

Dégradation de la santé mentale chez les Français

Différents indicateurs, comme celui de Santé publique France, révèlent une dégradation de la santé mentale depuis un an. Les plus touchés ? Les 18-34 ans, les étudiants, les personnes en situation financière très difficile.

Quand on sent qu’un proche glisse vers la dépression, comment l’aider ? Comment aider une personne qui parfois, refuse de l’aide ? On en parle avec le docteur Juan-David Nasio, psychiatre et psychanalyste, qui publie Tout le monde peut-il tomber en dépression ? ( Payot, 20 euros).

Un livre dans lequel il revient sur les signes caractérisant la personne déprimée, ses causes, l’aide à lui apporter, même si la situation est délicate et que la personne oppose son refus à être aidée.

Trouver de l’aide

Dans cet entretien, Juan-David Nasio revient sur les signes de la dépression, ses causes, la spécificité de la « dépression-Covid-19 » et des conseils pour aider le proche déprimé.

Enfin, si vous ne vous sentez pas bien, ne restez pas seul. Vous pouvez trouver des informations et contacter des personnes pouvant vous aider sur différents sites d’organismes publics et d’associations, notamment sur Santepubliquefrance.fr