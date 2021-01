Dans notre podcast Minute Papillon !, on parle aujourd’hui de la visioconférence, devenue une habitude pour de nombreux travailleurs depuis les confinements de 2020. De Zoom à Skype en passant par Teams ou WhatsApp, nombreuses sont les applications qui permettent d’échanger depuis chez soi avec les collègues, les chefs, les clients… Et avec toute nouvelle habitude survient la gaffe.

Qui vous ayez craqué en laissant le micro ouvert, partagé le mauvais écran, envoyé un message à la mauvaise personne, gardé vos cartons de travaux pour décors ou ouvert la discussion sur un cadrage « trous de nez »… La journaliste de 20 Minutes Delphine Bancaud a récolté vos anecdotes de télétravail et on en reparle dans cet épisode.

Pour écouter Delphine Bancaud, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus. Vous pouvez aussi lire son article.

20 secondes de contexte

