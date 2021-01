Comment prendre soin de soi au quotidien

PODCAST Dans « Minute Papillon ! », Gilles Payet, auteur, sophrologue et conférencier, livre ses clefs pour essayer de mieux prendre soin de soi, jour après jour

Dans notre podcast Minute Papillon !, on retrouve aujourd'hui notre rendez-vous «La Bulle», qui parle de nous, de soi, de ce qui va... et ce qui va parfois moins bien.

Pour ce début d'année, peut-être avez-vous formulé des bonnes résolutions malgré la pandémie de Covid-19 et les crises qu'elle a engendré. L'une de ces bonnes résolutions pourrait-elle être de prendre un peu plus soin de vous? Un acte loin d'être simple et qui demande des efforts pour changer, souligne Gilles Payet.

Satisfaction immédiate et effort du changement

Le sophrologue, formateur et conférencier a publié 365 jours pour prendre soin de moi (éditions à ESF-Sciences humaines 13,90 euros). Un livre écrit en quelques jours pendant le confinement , et qui a aussi donné lieu à un site internet. Il y multiplie des conseils pour améliorer l'estime de soi, sa relation aux autres ou encore améliorer la qualité de son sommeil.

Dans cet entretien audio, Gilles Payet évoque le courage pour prendre de nouvelles habitudes, car elles ne produisent généralement pas de satisfaction immédiate. Il évoque notamment les habitudes du coucher pour favoriser un sommeil de qualité, avant de parler de l'estime de soi.

Pour écouter Gilles Payet, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.