Dans notre podcast Tout Sexplique, notre rendez-vous qui parle d’intimité, on accueille le sexologue Alain Héril à propos de « l'orgasme thérapeutique » : quand le plaisir chasse la douleur.

Alain Héril, sexologue, parle de cet orgasme thérapeutique dans l’ouvrage éponyme aux éditions Grancher (16 euros).

Un livre dans lequel il a recueilli, notamment, des témoignages de personnes qui « utilisent » l’excitation sexuelle et la sensation de bien-être qui s’ensuit à des fins de soulagement de la douleur.

Ce sont, par exemple, afin d’apaiser des douleurs articulaires, de migraine, ou des douleurs lors d’un accouchement, détaille Alain Héril.

Une autre «utilisation» de l’orgasme, très courante, selon le sexologue, concerne la gestion du stress.

