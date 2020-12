Pourquoi nos héros souffrent (eux aussi) de troubles psychiatriques

« Nos héros sont malades. » Derrière ce diagnostic, car c'est bien un diagnostic médical, un psychiatre. Christophe Debien occupe ce poste au CHU de Lille. Quand il ne porte pas la blouse, il anime la chaîne youtube Le Psylab et écrit. C'est d'ailleurs de son livre Nos héros sont malades qu'il est question dans cet épisode de Sixième Science assez différent de nos habitudes.

De Rambo à Sheldon Cooper, le génie socialement inadapté de The Big Bang Theory en passant par Hannah Baker (13 Reasons Why) et Tony Soprano (Les Soprano), Christophe Debien dresse un inventaire des différents troubles psychiques qui affligent nos héros sur grand et petit écran. Tous les trois, nous discutons des raisons de leur apparition ainsi que de la fidélité de leur représentation.

Trois? Car Arnaud Devillard, journaliste à Science & Avenir et co-auteur de deux livres sur le cinéma nous fait profiter de son regard et de sa connaissance du 7e art. Bonne écoute!

