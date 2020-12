Illustration de tubes à essai — Louis Reed / Unsplash

Dans notre podcast Minute Papillon!, le podcast d’actu de 20 Minutes, on s’intéresse au coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la pandémie Covid-19. Vous voyez passer beaucoup de choses sur les réseaux sociaux depuis un an à propos de ce virus. Du bien et du moins bien, des montagnes de messages, montages, vidéos et autres documentaires...

Sur ces réseaux, où la parole est souvent libre, il n’y a pas d’obligation de vérifier ces faits, ou de présenter de faits qui ont de valeur scientifique. Il y a des affirmations, des mises en perspectives, des comparaisons qui interrogent : et si c’était vrai ? Ou du moins, pas complètement faux ?

Une comparaison pertinente?

On évoque aujourd’hui l’un de ses messages qui circule sur les réseaux, notamment sur Facebook. Un message comparant la recherche sur le virus VIH, responsable du SIDA, et celle sur le virus SARS-CoV-2 pour le Covid-19. Il y est écrit : « 40 ans [de recherche sur le Sida], 0 vaccin. 10 mois [de recherches sur le SARS-CoV-2], 9 vaccins ». Un message simple, basique, efficace.

Mathilde Cousin, journaliste au service « Fake off » de 20 Minutes, un service de vérification des faits, notamment sur les réseaux sociaux, est l’intervenante de cet épisode. Est-ce pertinent d’établir une comparaison entre la recherche sur un vaccin contre le HIV, et les vaccins du SARS-CoV-2 ?

Parole des scientifiques

Vous pouvez aussi lire cette enquête qui a fait appel à Constance Delaugerre, professeure de virologie à l’hôpital Saint-Louis Université de Paris, Serawit Bruck-Landais, directrice du pôle qualité et recherche en santé à Sidaction, et Morgane Bomsel, directrice de recherche au CNRS et responsable d’un laboratoire à l’institut Cochin.

Pour contacter le service «Fake off» du média, c'est à l'adresse: fakeoff@20minutes.fr