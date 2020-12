PODCAST Dans « Minute Papillon ! », les journalistes Caroline Politi et Hélène Sergent racontent le procès des attentats de janvier 2015 visant Charlie Hebdo, une policière à Montrouge et la supérette Hyper Cacher

Illustration de la Justice, les yeux bandés — Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Dans notre podcast Minute Papillon !, les journalistes de 20 Minutes Caroline Politi et Hélène Sergent, spécialistes des affaires de justice, racontent le procès des attentats de janvier 2015. Les attaques à Charlie Hebdo, d’une policière à Montrouge, et de la supérette l’Hyper Cacher, ont fait 17 morts.

Les principaux responsables des attaques, les frères Kouachi et Amedy Coulibaly, sont morts. Cinq ans après, 14 personnes sont jugées pour avoir apporté un soutien logistique aux terroristes. Cinq ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité ont été requis contre les accusés, dont Ali Riza Polat. Le verdict est attendu le 16 décembre.

Paroles, vérités et mensonges

Ce procès est historique à plusieurs égards : c’est le premier procès de la vague d’attentats qui a endeuillé la France en 2015. Fait rare, il est intégralement filmé en raison de son « intérêt pour la constitution d’archives historiques », selon la justice. Il se déroule par ailleurs dans un contexte sanitaire et sécuritaire extraordinaire.

L’épidémie de Covid-19 a perturbé le déroulement des audiences, entraînant des suspensions ou des questions sur le port du masque. Sur le plan sécuritaire, il y a eu trois attentats en France pendant ce procès, dont deux directement liés aux caricatures republiées par Charlie Hebdo.

Enigmes irrésolues

Après être revenues sur leur travail et la parole des victimes dans la première partie de ce podcast, Caroline Politi et Hélène Sergent reviennent dans cet épisode sur les vérités fragiles et les mensonges des accusés. Sur les énigmes et les questions en suspens de ce procès. Sur ce que l’on a appris, et sur ce qui reste, et restera peut-être, à jamais dans l’ombre.

Retrouvez ci-dessous la première partie de ce podcast, consacrée au travail des journalistes et la parole des victimes.