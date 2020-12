Manuel de survie sexuelle des parents, notre podcast

Illustration d'un couple dans un lit — Toa Heftiba / Unsplash

Dans notre podcast Tout Sexplique, notre rendez-vous qui parle d’intimité, on rencontre Flore Cherry pour évoquer la vie de couple, pour évoquer la vie de couple, la sexualité après la naissance d’un enfant. Un événement le plus souvent heureux, mais qui bouleverse au plus profond de nous, de notre couple et de notre vie sexuelle.

La journaliste spécialiste sexo Flore Cherry et l’illustratrice Guenièvre Suryous signent Guide de survie sexuelle des parents, aux éditions Tabou (9,90 euros). Un « guide » dans lequel sont posées des questions comme : « comment faire pour continuer à entretenir une relation d’amants quand on devient papa-maman ? », ou : « Comment continuer à se trouver archi-sexy même avec le temps, la fatigue et les mômes ? »

Parent et amant ?

Avant même la naissance, la période de grossesse peut être compliquée car l’entourage, voire des inconnus dans la rue, vont donner des conseils, pas toujours voulus, sur ce qu’il faut et ne faut pas faire. Une position à la fois déstabilisante et infantilisante qu’il faut repousser, souligne Flore Cherry.

« Il faut savoir refuser dans une certaine mesure cette infantilisation et arriver à se faire confiance. Je pense que c’est nécessaire pour en arriver une sexualité épanouie. (…) Il faut vraiment être à l’affût de soi d’abord », commente-t-elle.

« L’arrivée d’un enfant dans le couple catalyse tous les problèmes de sexualité ou tous les problèmes en général dans le couple. Par exemple, une baisse de libido (…) le rapport à ton corps », souligne Flore Cherry. Son conseil : prendre soin de soi, et surtout ne pas, dans la liste des « choses à faire », faire passer le monde entier et les tâches avant soi.

Soi d’abord

« Dans la hiérarchie, c’est votre enfant, puis juste après, c’est vous », rappelle-t-elle. « Une fois que vous vous kifferez à mort, là, peut-être, vous pourrez kiffer votre partenaire ». Le retour à une vie sexuelle dans le couple prend du temps, et notamment, si on le souhaite, des pratiques de pénétration.

La spécialiste sexualité rappelle enfin qu’accepter d’être un être imparfait soulage de la pression sociale et individuelle. Et que la patience, la communication et l’acceptation de soi sont les clefs pour les nouveaux parents et amants.

