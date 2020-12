Illustration d'un autocollant — Marija Zaric / Unsplash

Pour notre podcast Minute Papillon!, on retrouve notre rendez-vous « La Bulle », qui parle de nous, de soi. On évoque la notion d'« existence », différente de celle de « vivre ». Comment exister, alors que la crise sanitaire du Covid-19, s’est doublée d’une crise économique et sociale ? Que faire quand ce sentiment d’exister est attaqué avec la perte des liens familiaux, affectifs, ou professionnels, avec un licenciement économique ?

Une question brûlante alors que la France est frappée par une vague de licenciements, malgré les milliards d’aides de l’Etat. Selon un décompte de Trendeo pour Le Monde, plus de 35.000 destructions de postes ont été annoncées depuis septembre dans notre pays. Et les professionnels s’inquiètent d’une explosion des faillites en 2021.

Sentiment d’existence

Robert Neuburger, psychiatre, psychanalyste, est notamment l’auteur de Exister ( Petite biblio Payot Petite biblio Payot Psychologie, 7,20 euros). Un livre dans lequel il souligne que le sentiment d’exister, le fait d’être en accord avec soi-même, avec sa vie, est une construction.

Il rappelle que lors d’une crise, mondiale ou personnelle, de nombreuses personnes expriment leur souffrance en disant que leur sentiment d’exister a été anéanti ou, du moins, fortement attaqué. Quelles sont les réactions alors éprouvées ? Comment reconstruire ce sentiment d’existence ?

Une relation aux autres

Le psychiatre et psychanalyste insiste sur l’importance de la dignité de la personne, qui, selon lui, « fait beaucoup plus de bien qu’un antidépresseur »…

Dans cet entretien audio, à écouter dans le lecteur ci-dessus, Robert Neuburger revient tout d’abord sur la notion d'« exister », différente de « vivre ». Le psychiatre et psychanalyste souligne que les conséquences de cette année de crise sur nous, notre état mental. Robert Neuburger explique enfin l’importance de la dignité personnelle lorsqu’on subit un licenciement économique.