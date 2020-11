Qu’est-ce que le syndrome des ovaires polykystiques, le SPOK ? Pour notre rendez-vous Tout Sexplique, qui parle d’intimité et de sexualité, on s’entretient avec Kelly Martin, fondatrice de l’association Esp’OPK.

Trouble hormonal fréquent chez les femmes en âge de procréer, entre une femme sur sept à une femme sur dix en souffre, rapporte Kelly Martin. Ce syndrome représente la première cause d’infertilité féminine dans le monde. Il peut aussi entraîner des complications cardiovasculaires et métaboliques, comme le diabète.

Si aujourd’hui, il n’y a pas de traitement spécifique au SPOK, l’espoir et la recherche cependant avancent.

Souffrant de ce syndrome, un peu perdue par le manque d’informations, Kelly Martin a fondé l’association Esp’OPK en novembre 2018 pour faire découvrir ce syndrome, répondre aux questions et centraliser les ressources de praticiens.

Dans cet épisode, elle revient sur son histoire personnelle, les signes du SPOK, le diagnostic. Elle rappelle les origines mal connues et multifactorielles de la maladie.

Kelly Martin évoque aussi les éventuelles difficultés rencontrées dans la vie sexuelle des personnes qui souffrent de ce mal. Elle rappelle enfin l’éventuelle complexité d’envisager et mener une grossesse avec le SPOK.

Pour écouter Kelly Martin, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.

