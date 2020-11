Illustration d'une personne en cuisine, prenant en main une cocotte — Edgar Castrejon/ Unsplash

Quel est le plat préféré de Michel Drucker ? Les endives au jambon. Un plat hérité de sa mère, qui l’a initié aux joies gustatives de cette variété de chicorée amère.

Benjamin Brial, chef exécutif du grand hôtel parisien Lutetia, revisite ce plat traditionnel dans Le livre des délices d’Angela Assouline-Yadgaroff et Silvain di Fiore, photographié par Philippe Vaurès Santamaria ( L'Archipel, 27,95 euros). Les plats préférés de trente personnalités et journalistes sont revisités par ce grand chef.

Secret des crêpes maison

En cette période de nouveau confinement, on a demandé à Benjamin Brial de nous donner ses trucs pour que le plat d’endives ne flotte plus jamais dans la sauce, pour que l’endive ne soit plus jamais amère, son secret pour réussir ses crêpes maison. Et dans cet épisode de Minute Papillon !, on a aussi parlé de joie de vivre et de plaisir simple de la table, antistress en période de crise. Bon appétit !