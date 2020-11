Illustrations de deux personnes portant des costumes traditionnels — Alex Sorto / Unsplash

Quelle histoire de la sensualité et de la sexualité dans les cultures extra-occidentales ? Quelles règles, pratiques, tabous en vigueur dans le Japon au VIIIe siècle, au Moyen-Orient au IXe siècle ou l’Inde médiévale ? Que révèlent de leur culture les recueils du Kamasutra ou Les Mille-et-une Nuits ?

Avec l’autrice de bande dessinée Laetitia Coryn, Philippe Brenot, médecin psychiatre, anthropologue, directeur des enseignements de sexologie à l’université de Paris, publie L’incroyable histoire du sexe, Livre II – De l’Afrique à l’Asie (Les Arènes BD, 20 euros).

La sexualité, fait culturel

Après avoir révélé des comportements amoureux et l’histoire de la sexualité en Occident dans un premier volume, cet ouvrage mène l’exploration au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. On se balade ainsi, à la découverte du mariage sous la dynastie Zhou (1046 à 250 avant J.-C.) en Chine, l’impératrice Koken en 761 au Japon ou la vision de la beauté des corps dans l’Inde des maharajas...

Philippe Brenot est l’invité de cet épisode de « Tout Sexplique », à écouter dans le lecteur ci-dessus. Il évoque tout d’abord la sexualité comme fait culturel, non naturel. Dans les sociétés humaines, la sexualité est réglementée par des lois et des coutumes, modelée par l’évolution des mœurs.

Domination de la femme procréatrice

Le prof et médecin revient ensuite sur la diversité et la liberté de certaines franges les plus aisées de la société, en Afrique ou en Asie par exemple. Si certaines sociétés paraissent plus libres à certains égards, connaissent-elles aujourd’hui plus de liberté ou de répression ?

Il est aussi question de la place de la femme : Pourquoi est-elle, partout et systématiquement, dominée ? Qu’est-ce que le passage d’une société matrilinéaire, qui repose sur l'ascendance maternelle, à celle patriarcale, a produit sur les femmes ?

