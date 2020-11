A quoi sert EuroPol, l’agence de police européenne ?

PODCAST Dans « Minute Papillon ! », à travers notre série « Europe Story », découvrez le fonctionnement et les missions de l’agence européenne de police, qui lutte contre les grandes organisations criminelles et terroristes

Une opération de la police espagnole contre la Camorra, organisation mafieuse napolitaine, coordonnée par Europol, à Barcelone le 5 juillet 2017 — Marta Perez/SIPA

Dans ce nouvel épisode de notre série « Europe Story », réalisée avec le site Toute l’Europe et l’agence de production Bulle Media, découvrez l’histoire et le fonctionnement d’EuroPol, ses missions et ses défis.

Que fait l’Europe pour lutter contre les grandes organisations criminelles et terroristes ? Comment les polices européennes s’organisent-elles pour enquêter et lutter contre des trafics d’êtres humains, de drogues, de produits de contrebande et de contrefaçon, mais aussi contre les terroristes et cybercriminels ? Pour écouter les explications d’Antoine Lheureux, de Bulle Média, et Barthélémy Gaillard, de Toute l’Europe, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessous.

EuroPol aussi dans la culture populaire

L’office européen de police Europol, dirigé par la Belge Catherine De Bolle, constitue l’agence de répression de la criminalité de l’UE. Créée en 1999, située à La Haye, aux Pays-Bas, et dotée d’un budget de plus de 110 millions d’euros (2017), cette agence a pour mission de soutenir, voire coordonner des opérations de maintien de l’ordre sur le terrain, notamment par l’échange d’informations sur les activités criminelles entre les Etats.

EuroPol représente aussi un centre d’expertise en matière de maintien de l’ordre, avec une centaine d’analystes, selon le site officiel de l’Union européenne. Cette agence peut aussi centraliser des enquêtes européennes, voire internationales. Elle connaît par ailleurs un succès dans la fiction, avec des mentions dans la série populaire La Casa de Papel , ou le film Ocean's Twelve.