« Consoler, c’est apaiser. On réconforte quelqu’un dans sa peine, on soulage la douleur et on apaise les souffrances ». Anne-Dauphine Julliand est autrice, réalisatrice, mère de quatre enfants. Ses deux petites filles sont décédées d’une maladie orpheline. De cette « insondable souffrance », elle en a tiré plusieurs témoignages, dont le récent Consolation ( Les Arènes, 18 euros).

Un récit dans lequel elle évoque l’importance d’être consolé et de consoler. Même si le geste de s’approcher de la personne en souffrance est difficile, même si l’on sait que la consolation ne peut éteindre la souffrance.

La consolation, entre douleur et paix

« J’ai perdu mes filles et je suis habitée par deux sentiments que l’on croit souvent contraires : la douleur de celle qui pleure et la paix de celle qui est consolée », écrit-elle notamment dans cet ouvrage.

Pour Anne-Dauphine Julliand, la consolation est une intention, un lien, un chemin qui passe du « je » au « nous », de l’individuel à l’humanité tout entière. La consolation nous rend plus humains. Et si les crises actuelles et le confinement rendent plus difficile la consolation, la distanciation physique limitant les échanges, les moyens de communication (téléphone, visioconférences, messages…) permettent cependant d’atteindre la personne en souffrance et briser son isolement.

La consolation n’éteint pas la souffrance

Pour notre rendez-vous « La Bulle », Anne-Dauphine Julliand évoque l’importance de la consolation. Elle revient tout d’abord sur la difficulté de parler de la souffrance, de s’approcher d’une personne qui souffre, car cela expose notre vulnérabilité. Elle donne ensuite sa définition de la consolation de l’autre, « ces petites choses qui partent du cœur ». Elle revient enfin sur ce lien d’humanité, et de l’acceptation des épreuves et de la mort dans notre vie.

