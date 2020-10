« MINUTE PAPILLON ! » Découvrez un nouvel épisode de notre série « Europe Story », qui revient sur l'histoire et les défis de l'Union européenne

Illustration d'un globe terrestre centré sur l'Europe — Christian Lue / Unsplash

Face au changement climatique et ses conséquences quasi-inimaginables, que fait l’Union européenne ?

Dans ce nouvel épisode de notre série « Europe Story », réalisée avec le site Toute l’Europe et l’agence de production Bulle Media, découvrez l’histoire du «pacte vert» européen pour lutter contre ce changement climatique et arriver à une neutralité carbone. C’est le programme climatique et environnemental de la Commission européenne, appelé en anglais « green deal ».

Les propositions de la Commission sont ambitieuses, car l’Union européenne souhaite devenir le premier continent neutre en carbone en 2050. Et la crise du coronavirus n’a pas modifié cette ambition.

Lois et financements

Mais restent des défis de taille pour mener à bien ce projet : faire adopter des lois, des normes contraignantes pour réduire les émissions de carbone, tant par le Parlement européen que les Etats membres. Et les pays européens doivent se mettre d’accord sur le budget alloué à cette vaste transition…

